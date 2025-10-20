«Систэм Электрик» представила собственные отечественные производства на Российской энергетической неделе

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, показала на Российской энергетической неделе стенд, посвященный собственным предприятиям группы, отечественным разработкам и решениям.

Российская энергетическая неделя (РЭН) – форум и выставка, нацеленные на продвижение российских инноваций и решений для топливно-энергетического комплекса.

На стенде «Систэм Электрик» демонстрировались флагманские продукты, которые разработаны и производятся в России. Это КРУЭ RME производства завода «СЭЗЭМ», воздушный выключатель SystemePact ACB с первым отечественным блоком управления SystemeLogic X, продукция НТЦ «Механотроника» - одного из лидеров в сегменте РЗА 6-35 кВ, и завода «Потенциал» - ведущего производителя розеток и выключателей в России, в том числе популярных серий ArtGallery и AtlasDesign.

Экспозиция «Систэм Электрик» вызвала интерес ключевых представителей ведущих компаний и органов власти.

Стенд привлек внимание множества гостей форума - от студентов профильных вузов до представителей органов государственной власти федерального и регионального уровня, а также руководителей компаний-лидеров ТЭК, в частности: Министра энергетики РФ Сергея Цивилева, замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака, замминистра энергетики РФ Эдуарда Шереметцева, главы Комитета ТЭК Ленинградской области Сергея Морозова, главного инженера ПАО «Россети» Евгения Ляпунова, главного инженера ПАО «Русгидро» Сергея Кондратьева, ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.

Глава Минэнерго России Сергей Цивилев убедился в качестве оборудования, произведенного на заводах группы.

Важно, что экспозицию выставки осмотрел Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

Мероприятия такого уровня подтверждают курс на развитие отечественного НИОКР и производства для обеспечения технологического превосходства в критически важных областях.

Александр Новак на РЭН-2025:

Ключевой задачей является не только создание инновационного оборудования, но и поддержание функционирования имеющегося. Это важно для выполнения задачи по обеспечению технологического суверенитета топливно-энергетического комплекса, которая поставлена Президентом Российской Федерации