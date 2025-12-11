«Систэм Электрик» представила свои решения на встрече участников климатического меморандума «Северстали»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представила свои цифровые решения на встрече участников Климатического меморандума компании «Северсталь» «Вместе к низкоуглеродному будущему».

Климатический меморандум «Вместе к низкоуглеродному будущему» – инициатива «Северстали» в поддержку глобальных усилий по предотвращению климатических изменений. Среди участников меморандума – крупные промышленные компании, НЦ ГД ООН, вузы, научно-исследовательский институт РАН. Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев подписал документ в 2023 году, усилив партнерство с компанией «Северсталь» в части социальной ответственности бизнеса.

На встрече подвели итоги соблюдения руководящих принципов меморандума, проработали планы на будущее, обменялись опытом и знаниями, а также поприветствовали нового участника меморандума – Высшую экономическую школу СПбГЭУ.

Доклад «Систэм Электрик» «Энергоэффективные здания в основе низкоуглеродного будущего строительного сектора экономики» вызвал интерес участников встречи – обсуждались предпосылки и результаты внедрения цифрового двойника на базе решений компании, в том числе, качество эксплуатации на всём жизненном цикле здания, алгоритмы безопасности и эффективности, предиктивная аналитика, которые позволяют оптимизировать энергопотребление объекта на длинном промежутке времени, быстрый доступ к инженерным системам.

Примечательно, что ВЭШ СПбГЭУ, на площадке которой проходила встреча, является партнером «Систэм Электрик» на протяжении нескольких лет, компания проводила мастер-классы в рамках MBA-программ вуза для лидеров топливно-энергетического комплекса.