«Систэм Электрик» приняла участие в обеспечении надежного энергоснабжения Амурского газохимического комплекса

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, осуществила масштабную поставку оборудования для Амурского газохимического комплекса.

Амурский газохимический комплекс (АГХК) – будущий промышленный центр Дальнего Востока, который станет одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Производственная мощность совместного проекта СИБУРа и Sinopec составит до 2,7 миллионов тонн готовой продукции в год.

«Систэм Электрик» поставила для АГХК комплексное решение, специально адаптированное под технические требования заказчика. Cроки изготовления удалось сократить в том числе благодаря эффективной кооперации между российскими производственными площадками компании – заводом по производству и импортозамещению электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» с уровнем локализации до 93% и НТЦ «Механотроника», одним из лидеров в сегменте релейной защиты 6-35 кВ, значительная часть портфеля продуктов которого уже включена в Реестр российской промышленной продукции.

В состав решения для АГХК вошли 200 комплектных распределительных устройств с воздушной изоляцией Systeme MVnex, оборудованных вакуумным силовым выключателем с литыми полюсами для надежной защиты оператора и оборудования даже в неблагоприятных условиях, а также блоками микропроцессорной релейной защиты БМРЗ, 600 комплектных низковольтных щитов SystemeGear для распределения электроэнергии и управления электродвигателями, оснащенных воздушными автоматическими выключателями SystemePact ACB, автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB и аппаратура управления и защиты двигателей SystemePact M.

Кроме того, на объект были поставлены силовые трансформаторы Systeme3AL сухого типа с литой изоляцией, которые отличаются низкими потерями холостого хода и короткого замыкания, и шинопровод SystemeLine B для передачи и распределения электроэнергии со степенью защиты IP55, что препятствует скоплению пыли и воды.

В поставках материалов и оборудования для строящегося АГХК участвуют производители и поставщики из десятков российских городов. Например, при строительстве обеспечивающих объектов предприятия локализация по ряду номенклатур составляет 100%. В их числе: КИП, динамическое, статическое, а также комплектное оборудование. Более чем на 90% локализованы поставки трубной продукции и соединительных деталей трубопроводов, кабельной продукции и запорно-регулирующей арматуры, железобетонных изделий и конструкций, материалов для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры. Высокий уровень локализации достигнут за счет создания конкурентной среды, а также накопленного ранее опыта использования технологий, материалов, оборудования, разработанного и производимого на территории РФ.

Строительство Амурского ГХК позволяет поддерживать создание рабочих мест в экономике РФ. Исследование Высшей школы экономики показало: появление одного рабочего места в СИБУРе поддерживает 19 рабочих мест в экономике России. Согласно выводам экспертов ВШЭ, реализация Амурского ГХК создаст условия для возникновения около 170 тыс. новых рабочих мест в экономике России (с учетом развития переработки полимеров), в том числе 12,8 тыс. новых рабочих мест в Амурской области.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Поставка комплексного оборудования для Амурского газохимического комплекса – вклад «Систэм Электрик» в создание мощного современного промышленного центра, который уже сейчас играет большую роль в развитии региона, а в дальнейшем существенно укрепит экономику Дальнего Востока и всей страны. Уверен, применение наших решений для распределения электроэнергии на стратегически важном объекте поспособствует поддержанию бесперебойной работы предприятия. Впереди важный этап ввода оборудования в эксплуатацию и отработка всех процессов в условиях производства