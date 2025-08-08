«Систэм Электрик» проведет деловую сессию на форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество»!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, принимает участие в важном событии для российско-китайского бизнес-сотрудничества – 18-19 августа 2025 года на площадке МВЦ «КазаньЭкспо» состоится lll международный форум «РОСТКИ».

«РОСТКИ» – это ежегодное мероприятие, направленное на развитие экономического и культурного сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Он предоставляет площадку для деловых переговоров, обмена опытом, поиска партнеров и расширения бизнеса.

В рамках форума «Систэм Электрик» и «ТА-ИТ», российско-китайский производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования, организуют сессию на тему: «Евразийский технологический вектор: Партнерство РФ и КНР». Среди участников – руководитель инженерной команды российского и китайского центров создания высоковольтной системы «Атом», представители «КЭР-Автоматика», «Алабуга Домокомплекты», «Айтисфера».

Мероприятие посвящено ключевым направлениям российско-китайского взаимовыгодного партнерства: от совместной разработки технологической продукции до адаптации решений китайских производителей к российским реалиям. Будут рассмотрены практики эффективного взаимодействия: создание продуктов, применение китайских технологий в российской промышленности и интеграция решений обеих стран в технологические проекты. Цель сессии – обмен опытом, кейсами и выработка стратегий для роста технологического потенциала стран.

Место проведения форума имеет особое значение для «Систэм Электрик» – компания активно развивается в регионе: оборудование Systeme Electric установлено на важнейших инфраструктурных объектах, «Систэм Софт» (входит в «Систэм Электрик») является резидентом ОЭЗ «Иннополис», разрабатывает востребованное отечественное ПО для автоматизации и диспетчеризации.

Форум пройдет в офлайн-формате по адресу: Республика Татарстан, Казань, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1., МВЦ «КазаньЭкспо». Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт мероприятия: russiachinaforum.com