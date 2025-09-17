«Систэм Электрик» раскрыла вызовы и решения для ЦОД в эпоху ИИ

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инженерной инфраструктуры ЦОД и ПО приняла участие в сессии «Искусственный интеллект: пространство технологического доверия» на Международном технологическом конгрессе, обозначив ключевые тренды и вызовы для дата-центров в эпоху повсеместного внедрения искусственного интеллекта.

В презентации на тему «ЦОД в эпоху ИИ: вызовы, тренды, возможности» были раскрыты главные общемировые тренды в сфере ИИ: по прогнозу, общее ИТ-потребления в ЦОД по сравнению с 2023 годом за пять лет вырастет почти в 17 раз и составит 90 ГВт, а потребление ИИ-нагрузки увеличится почти в 5 раз, до 20 ГВт. Это, в свою очередь, создает ряд вызовов для ЦОД: увеличение энергопотребления, повышение плотности мощности стоек и ограничение традиционного воздушного охлаждения.

Меняется и география ЦОД: акцент переносится на регионы с профицитом электроэнергии, одновременно растет перспективность локальной генерации (газ и ядерная энергетика). Кроме того, сокращается зависимость ИИ-кластеров от задержек и связности.

В рамках презентации директор по маркетингу Управления по рынку «ИТ-решения» «Систэм Электик» Игорь Холопов рассказал о решениях бренда, которые уже сейчас адаптированы к ключевым вызовам эпохи ИИ. Среди них: энергомодули высокой заводской готовности, шкафы для высокоплотных нагрузок, внутрирядные кондиционеры и драйкулеры, а также цифровое моделирование инфраструктуры.

«Широкое внедрение ИИ ведет к радикальным изменениям в инфраструктуре дата-центров. Мегаваттные модули электропитания, жидкостное охлаждение как стандарт, новые требования к стойкам и фальшполам – это уже реальность. Наша ключевая задача – быть на шаг впереди. «Систэм Электрик» уже сегодня предлагает рынку комплексные решения, соответствующие новым стандартам для ИИ-ЦОД», – прокомментировал Игорь Холопов.