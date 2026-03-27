«Систэм Электрик» расширила ассортимент модульного оборудования City9 Set

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, дополнила ассортимент модульного оборудования серии City9 Set автоматическими выключателями 1-4 А, компактными автоматическими выключателями дифференциального тока (АВДТ) и гребенчатыми шинами для их подключения.

Компактные АВДТ City9 Set шириной 18 мм занимают всего один модуль и предназначены для защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки, а также для защиты людей от поражения электрическим током. Устройства выпускаются в исполнении 1P+N с типами А и АС. Номинальные токи варьируются от 6 до 32 А, чувствительность составляет 10 и 30 мА, отключающая способность – 4,5 и 6 кА. АВДТ совместимы с гребенчатыми шинами с шагом 9 мм и вводными клеммами.

Автоматические выключатели City9 Set с номинальными токами 1-4 А защищают от негативных воздействий, вызванных токами короткого замыкания и перегрузки, и обеспечивают функцию коммутации цепей (включение/отключение). Устройства типа C доступны в исполнении на 1, 2, 3 и 4 полюса и имеют отключающую способность 4,5 и 6 кА. Они совместимы со стандартными шинами City9 Set (шаг 18 мм), а также с клеммной заглушкой для пломбировки. Автоматические выключатели устанавливаются в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных – в административных зданиях и сетевых магазинах.

Новинки созданы на базе проверенной платформы и обладают всеми основными преимуществами серии: безопасными клеммами, боковыми каналами охлаждения, двухпозиционной защелкой на DIN-рейку. Оборудование City9 Set проходит 100% входной и выходной контроль качества. Все аппараты проходят испытания на соответствие стандартам ГОСТ IEC 60898 и ГОСТ IEC 60947 – испытания на перегрузку и короткое замыкание, после которых остается след на подвижном контакте.

Продукция City9 Set соответствует техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.