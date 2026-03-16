«Систэм Электрик» расширила ассортимент силового оборудования бренда Dekraft выключателями-разъединителями ВР-100С

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представляет новинку от бренда Dekraft – выключатели-разъединители серии ВР-100С.

Выключатели-разъединители серии ВР-100С применяются для коммутаций разного типа нагрузок вплоть до электродвигателей или других высокоиндуктивных нагрузок. В отключенном положении они соответствуют требованиям изоляции, предъявляемым к разъединителям.

Ассортимент выключателей-разъединителей серии ВР-100С включает трехполюсные 3P и четырехполюсные 4P исполнения аппаратов на номинальные токи от 63 до 1500 А. Для выключателей-разъединителей предусмотрен полный набор аксессуаров: дополнительные контакты, выносные поворотные рукоятки, а также клеммные крышки.

Устройства компактного размера ВР-101С на токи до 100 А легко монтируются на DIN-рейку. В числе преимуществ также безопасное и быстрое размыкание благодаря дугогасительным камерам и пружинному механизму размыкания; возможность применения с любыми типами нагрузок вплоть до AC-23B; контакты состояния 2НО2НЗ в составе выключателя-разъединителя (на токи 1000-1500А) или опционально.

Прозрачный корпус ВР-100С позволяет наблюдать положение контактов, а клеммные крышки дополнительно обеспечивают безопасность.

Выключатели-разъединители серии ВР-100С уже доступны для заказа.