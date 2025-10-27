«Систэм Электрик» расширяет ассортимент навесных корпусов серии ЩРНМ 2.0 и комплектующих к ним

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о расширении линейки навесных металлических корпусов серии ЩРНМ 2.0 бренда Dekraft девятью типоразмерами и ассортимента комплектующих к ним. Новинкой стала специальная пластронная система, предназначенная для защиты обслуживающего персонала от случайного прикосновения к токоведущим частям оборудования.

Корпуса ЩРНМ 2.0 – это навесные шкафы со степенью пыле- и влагозащиты IP31 и IP55. Для исполнения с IP55 полиуретановый уплотнитель нанесён на промышленном координатном станке, а двойной гиб металла на двери увеличивает срок службы уплотнителя.

Компрессионные замки с эргономичным язычком обеспечивают надёжный прижим уплотнителя к корпусу шкафа (не плоский) и цинковым антикоррозионным покрытием. Монтажная панель выполнена съёмной с применением приварных шпилек. Корпус шкафа выполнен симметричным. Вместо перенавешивания двери достаточно перевернуть шкаф на 180°. Угол открытия двери составляет 110° благодаря новой конструкции петель;

Корпуса щитов данной серии предназначены для сборки различных электрощитов: силовых, управления, автоматизации. Навесные шкафы позволяют производить монтаж аппаратуры модульного, силового и коммутационного типа, а также устройств управления и сигнализации, и используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых, производственных и промышленных зданиях.

Основным преимуществом новой пластронной системы является полная адаптация под стандартные навесные корпуса ЩРНМ 2.0. Элементы системы, включая защитные панели (пластроны) и обрамления, оснащены технологическими решениями для обеспечения необходимого контура заземления. Наборная конструкция пластронов позволяет подбирать оптимальные комплекты под конкретные задачи клиентов. В одном шкафу с габаритами 1400 х 800 х 300 мм можно разместить до 288 модулей под DIN.

Для формирования полного комплекта пластронов необходимо выбрать пластронную раму, соответствующую размеру шкафа ЩРНМ 2.0, а также необходимые пластроны по ширине и высоте с учетом наличия или отсутствия выреза.

