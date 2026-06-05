«Систэм Электрик» рассказала о своих экологических инициативах ко Всемирному дню охраны окружающей среды

Российская компания «Систэм Электрик», разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, подвела итоги природоохранной деятельности на своих производственных площадках, которые последовательно внедряют принципы устойчивого развития, направляют отходы на переработку, сокращают выбросы и участвуют в озеленении территорий. Система экологического менеджмента на всех предприятиях сертифицирована по ISO 14001.

«Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» сдает на переработку до 97% производственных отходов. Активно продвигается культура раздельного сбора, организуются акции по приему макулатуры и безопасной утилизации батареек. Предприятие вносит вклад в благоустройство и озеленение городских территорий, участвуя в высадке деревьев и кустарников в рамках акции «Сад Памяти», регулярно проводит субботники. Организуются лекции по энергосбережению для молодежи и игровые уроки о сортировке мусора для детей.

В НТЦ «Механотроника» налажена передача электронных плат на переработку, а картон и пленка направляются во вторичный оборот. Это не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и делает процессы эффективнее. Компания также ежегодно участвует в озеленении территорий: за последние годы деревья, высаженные при ее участии, появились на территориях домов престарелых и детских садов. В прошлом году стартовала практика высадки деревьев в детских садах, которые посещают дети сотрудников.

На заводе «Потенциал» приоритет отдается материалам с минимальным экологическим следом. Цикличное использование пластика при производстве электроустановочных изделий позволяет снизить углеродный след. Действует система раздельного сбора отходов, объем твердых коммунальных отходов (ТКО), отправляемых на полигон, сокращен до 1,5 м³ в месяц. Внедрены очистные сооружения гальванического производства. При строительстве нового транспортного цеха предусмотрен пост мойки с системой рециркуляции воды, запущены две блочно-модульные котельные для экономии теплоэнергии.

На площадке «Систэм Электрик» в Лобне организован селективный сбор 18 видов отходов производства и потребления и применяется специализированная модель контейнера для стопочного хранения картона. Система MES используется для регистрации несоответствий, что позволяет выявлять проблемы на раннем этапе, закреплять ответственных и контролировать сроки выполнения. Кроме этого, для сотрудников подрядных организаций и студентов-практикантов ГБПО МУ «Колледж «Подмосковье» проводятся обучающие тренинги, направленные на повышение осведомленности об экологической ответственности компании.