«Систэм Электрик» стала партнером хакатона «Электродвижитель» в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, стала партнером хакатона «Электродвижитель» – первого всероссийского соревнования студентов направления «Электроэнергетика и электротехника», состоявшегося в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ».

Хакатон ориентирован на будущих инженеров в области электроэнергетики и электротехники по компетенции «автоматизированный электропривод». Ключевая задача соревнований – предложить участникам решить не учебную задачу, а реальный бизнес-кейс от компаний-партнеров, что требует выхода за рамки стандартных лабораторных работ и приближает студентов к реальному производственному процессу.

Соревнование прошло в гибридном формате: на первом этапе команды выполняли задания в родных университетах, а защита проектов и деловая программа состоялись в ЛЭТИ.

Оценку работ проводило жюри, в которое наряду с другими партнерами и преподавателями кафедры робототехники и автоматизации производственных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вошли представители «Систэм Электрик». Эксперты рассматривали инженерный подход, уровень теоретических знаний, навыки расчета и подбора электротехнического оборудования, а также умение эффективно использовать технические материалы. По итогам соревнований три команды университета заняли призовые места.

Участие «Систэм Электрик» в хакатоне стало логичным продолжением сотрудничества с СПБГЭТУ «ЛЭТИ». Ранее компания выступила партнером программы магистратуры «Технологии бережливого производства», для учащихся университета были организованы стажировки и практики, а также экспертное сопровождение мероприятий вуза. Кроме того, создан совместный курс обучения по теме «Совершенствование процессов и производственных систем», который размещен на открытых образовательных платформах.