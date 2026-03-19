«Систэм Электрик» выпустила коммутационные лампы ЛК-22 со степенью защиты IP55

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представляет новинку – лампы коммутационные ЛК-22 бренда Dekraft со степенью защиты IP55.

ЛК-22 IP55 предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в составе низковольтного оборудования вводно-распределительных устройств, в главных распределительных щитах, универсальных щитах управления и автоматизации, промышленных установках и пунктах управления.

Ассортимент ламп коммутационных ЛК-22 IP55 включает в себя устройства с универсальным напряжением питания (AC/DC) на 12, 24, 110, 220 В, а также только с переменным напряжением питания (AC) на 220 и 380 В.

В числе преимуществ – слабая чувствительность к колебаниям напряжения (лампы продолжают свою работу даже в электрических цепях с нестабильным напряжением), светодиодная матрица в качестве источника света (срок ее службы составляет более 30 000 часов, обеспечивает высокую яркость более 40 кд/м2, а также позволяет снизить потребление электроэнергии).

Конструктивные особенности и наличие резиновых уплотнительных колец между светофильтром и гайкой обеспечивают степень защиты IP55 со стороны светофильтра и IP20 со стороны контактной группы, а установочный диаметр 22 мм, который является самым распространенным типоразмером, позволяет сэкономить место на фронтальной панели функциональной оболочки НКУ, а также легко произвести замену ранее установленных или вышедших из строя изделий.

ЛК-22 IP55 успешно прошли испытания в независимой международной лаборатории на соответствие степени пыле- и влагозащищенности IP55.

Лампы будут доступны в пяти цветах – зеленом, красном, желтом, синем и белом.