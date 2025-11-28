«Систэм Электрик» выступила партнером конгресса «ТИМ-СООБЩЕСТВО. ЛЮДИ. ТЕХНОЛОГИИ. СТРАТЕГИЯ»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выступила партнером Объединенного Евразийского Конгресса НОТИМ «ТИМ-СООБЩЕСТВО. ЛЮДИ. ТЕХНОЛОГИИ. СТРАТЕГИЯ», а также Всероссийского студенческого чемпионата «ТИМ-ПЕРСПЕКТИВА 2025».

Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) провела мероприятие на площадке НИУ МГСУ. Седьмой Конгресс был посвящен стратегии и практике перехода строительной отрасли на отечественную цифровую платформу, способную объединить все информационные ресурсы в области проектирования, строительства, науки, образования.

Эксперты «Систэм Электрик» на пленарной сессии рассказали о решениях для гражданского строительства, в том числе технологии цифрового двойника здания – предпосылках создания, актуальных трендах и вызовах, с которыми сталкивается отрасль при внедрении.

Все платформы, разработанные «Систэм Электрик», позволяют интегрироваться с системами цифрового двойника и автоматизированными системами управления зданиями (АСУЗ).

«Систэм Электрик» является разработчиком единой экосистемы продуктов и решений SystemeOne на базе российского ПО. В основе соответствующих решений – подход к современному зданию как к совокупности большого количества высокотехнологичных систем. Они основаны на взаимодействии информационной модели объекта (цифровой документации), автоматизированной системы управления зданием и цифровой системы управления эксплуатацией.

Основой решения компании являются Systeme Platform – IoT/IIoT программная платформа, которая позволяет создавать системы сбора, обработки, визуализации данных любой сложности для объектов индустриального и гражданского назначения, и Systeme Building Operation – специализированная IoT-платформа класса SCADA для систем управления зданиями.

Кроме того, специалисты «Систэм Электрик» оценили работы участников Всероссийского студенческого чемпионата «ТИМ-ПЕРСПЕКТИВА», нацеленного на повышение цифровой грамотности для профориентации студентов архитектурно-строительных вузов. Конкурсное задание предполагало создание цифровой модели одного из объектов культурного наследия Москвы.