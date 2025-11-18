«Систэм Электрик» выступила партнером научно-практического IT-форума в Петербургском университете путей сообщения

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации и инженерной инфраструктуры ЦОД, выступила официальным партнером II Международного научно-практического IT-форума «Цифровая трансформация образования и транспортной отрасли: анализ опыта и перспективы развития».

Мероприятие, состоявшееся в Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I, объединило почти 600 участников из 55 городов России и 11 стран Азии и ближнего зарубежья, включая ключевые партнерские государства: Беларусь, Туркменистан и Казахстан.

Одной из ключевых тем обсуждения стала опережающая подготовка специалистов в соответствии с текущими задачами и перспективами цифровизации транспортной отрасли. Также участники мероприятия подробно рассмотрели вопросы внедрения цифровых сервисов в работу транспортной отрасли в целом и железных дорог в частности, преимущества и риски применения искусственного интеллекта, использование оборудования виртуальной реальности для подготовки инженеров транспорта, информационную безопасность, способы раннего выявления утечек данных критической транспортной инфраструктуры, цифровые двойники и транспортные коридоры.

В колонном зале развернулась выставка технических средств, программного обеспечения, периферийного оборудования и информационных технологий ведущих IT-компаний России.

Эксперты «Систэм Электрик» представили на форуме однофазный источник бесперебойного питания нового поколения серии Smart-Save Online SRT G2, сочетающей в себе широкий функционал и надежность для обеспечения стабильного электропитания критически важной нагрузки обеспечивающих отраслей, в том числе транспортной. Участники мероприятия проявили глубокую заинтересованность и в других решениях «Систэм Электрик».