«Систэм Электрик» вновь успешно прошла аудит на соответствие международным стандартам качества, охраны труда и экологии

Все предприятия российской группы компаний «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчика и производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, прошли ресертификационный аудит на соответствие требованиям международных стандартов качества, охраны здоровья и безопасности труда, а также экологического менеджмента.

В «Систэм Электрик» действует Интегрированная Система Менеджмента. Она включает единые принципы работы для всех подразделений и базируется на международных стандартах. Благодаря системе обеспечивается безопасность и качество продуктов, сервиса, повышается уровень доверия клиентов.

Ежегодно предприятия «Систэм Электрик» успешно проходят проверку на соответствие этим стандартам. Каждые три года обновляются подтверждающие сертификаты. Документы выдает сертификационный орган Inspect (Турция), аккредитованный Международной службой аккредитации IAS (International Accreditation Service), признанной Международным форумом по аккредитации IAF (International Accreditation Forum).

В этом году АО «Систэм Электрик», ООО «СЭЗЭМ», ООО «НТЦ «Механотроника», ООО «Потенциал», ООО «Систэм Софт» и ООО «Систэм Диджитал» вновь прошли аудит на соответствие требованиям ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества», ISO 45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда» и ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента», получив соответствующие сертификаты, действующие до июля 2029 года.

Аудиторы проверили процессы на всех уровнях, подтвердили соответствие стандартам и отметили, что группа компаний продолжает качественно выполнять свои обязательства.