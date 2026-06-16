«Систэм Электрик» запускает федеральную промо-акцию «Включайте и выигрывайте»

С 15 июня по 21 августа 2026 года покупатели продукции «Систэм Электрик» могут принять участие в федеральной промо-акции «Включайте и выигрывайте».

Для этого необходимо:

приобрести акционную продукцию «Систэм Электрик» на сумму от 3 000 рублей;

зарегистрировать чек на сайте promo-se.ru ;

; принять участие в розыгрыше призов.

Участников ждут полезные гаджеты и аксессуары для дома и офиса, а также призы для отдыха и путешествий.

Главный приз акции — «Путешествие мечты» стоимостью 500 000 рублей.

В акции участвуют розетки и выключатели серий AtlasDesign, ArtGallery, Glossa, MultiTrack, теплый пол STEP Balance и STEP Turbo и другая продукция.

«Включайте и выигрывайте» — это возможность не только приобрести современные, надежные и качественные электротехнические решения «Систэм Электрик», но и сделать лето ярче с приятными призами, новыми впечатлениями и шансом отправиться в незабываемое путешествие.

Подробная информация об условиях участия, сроках проведения акции, призовом фонде и полные юридические правила доступны на сайте promo-se.ru.