«Систэм Электрик» запускает новую линейку напольных универсальных шкафов DekraftUno

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о запуске новой линейки напольных универсальных шкафов для низковольтного оборудования и автоматизации DekraftUno.

Шкафы российского производства от бренда Dekraft предназначены для монтажа различного низковольтного оборудования и защиты от внешних воздействий. Они также обеспечивают защиту обслуживающего персонала от случайного прикосновения к токоведущим частям оборудования.

Новая линейка серии DekraftUno включает в себя 72 типоразмера с шириной от 300 до 1200 мм, высотой от 1400 до 2000 мм, и глубиной от 400 до 800 мм. Большой ассортимент внутренних комплектующих, в том числе, частичных монтажных панелей, монтажных шасси, пластронных систем, 19-дюймовых направляющих, приборных полок, щеточных вводов, компонентов для уличной установки, позволяют реализовать множество различных решений по индивидуальным требованиям заказчика.

Шкафы сделаны из листовой стали с порошковой покраской в цвет RAL7035. Конструкция каркаса сборная и выполнена из профиля специальной формы и сварной рамы, что поддерживает его дополнительную жесткость и оптимальное место при хранении и транспортировке в разобранном виде. Перфорация с шагом 25 мм обеспечивает универсальность монтажа внутренних комплектующих.

Шкафы можно использовать в качестве отдельных колонн и объединять в линейку при создании НКУ с применением оборудования Dekraft и Systeme Electric на токи до 2500 А.

Среди других важных преимуществ: пыле- и влагозащита до IP55, сейсмостойкость до 9 баллов по МСК64, возможность сборки шкафов двухстороннего обслуживания и секционирование до 3b.

Для подбора спецификаций можно воспользоваться Конфигуратором по ссылке.