«Систэм Электрик» запускает серию мероприятий к юбилею партнерства с Санкт-Петербургским Горным университетом

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и Санкт-Петербургский горный университет имени императрицы Екатерины II отмечают 10 лет стратегического партнерства. За это время реализован широкий спектр совместных образовательных, научно-практических и профориентационных инициатив для развития подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.

В 2024 году, в рамках данного стратегического партнерства, «Систэм Электрик» одной из первых поддержала участие Горного университета в реализации реформы высшего образования – вуз стал одним из 6 участников президентского пилотного проекта. Компания и образовательное учреждение подписали договор об академическом партнерстве в соответствии с концепцией «Предприятие – Университет» и утвердили дорожную карту работы на 2024-2026 годы, включающую модернизацию Центра компетенций «Систэм Электрик».

Сотрудничество обеспечивает системное погружение студентов в специфику работы реального предприятия и решения бизнес-задач: учебно-ознакомительные и производственные практики на предприятиях группы, практические занятия и лекции от «Систэм Электрик», экскурсии, экспертное сопровождение – всего более 90 мероприятий за два года. Второй значимый блок партнерства связан с обновлением Центра компетенций «Систэм Электрик» на площадке Университета: обучение преподавателей, передача лицензий на собственное отечественное программное обеспечение, модернизация лабораторных стендов с использованием передового оборудования – логических контроллеров, сенсорных панелей оператора, систем распределенного ввода/вывода и других продуктов.

Так, учебно-тренажерные комплексы по управлению удаленным вводом/выводом на базе ПЛК, используют в процессе обучения более 500 студентов 3-4 курсов направлений подготовки «Нефтегазовое дело» и «Автоматизация технологических процессов и производств», в то же время система управления, моделирующая процессы горного производства интегрирована в учебные программы направлений подготовки «Горное дело» и «Электроэнергетика и электротехника» для более 400 учащихся.

Развивающееся на протяжении многих лет академическое партнерство продолжает набирать обороты и в этом году ознаменуется такими мероприятиями, как просветительский проект «Энергия знаний» - цикл лекций и вебинаров от «Систэм Электрик» для студентов, серия экскурсий на предприятия группы «Энергия технологий», инженерная практика по сборке устройств РЗА и проект «Инженерный старт» - ознакомительная практика первокурсников Горного университета в Центре компетенций «Систэм Электрик», где участники получают информацию о современных цифровых решениях.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Сегодня приоритетом для «Систэм Электрик» являются собственные НИОКР, технологический суверенитет и дальнейшее развитие наших производственных предприятий. Как и многие предприятия страны, компания нуждается в притоке молодых инженеров. Именно поэтому в Санкт-Петербургском горном университете открыт совместный с вузом учебно-научный центр. Мероприятия, приуроченные к десятилетию партнерства с Университетом, нацелены на популяризацию инженерных профессий среди студентов и школьников. Уверены, что реализуемые инициативы поспособствуют развитию отечественных компетенций в области промышленной автоматизации и цифровизации

Ректор Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Владимир Литвиненко:

Партнерство Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II с компанией «Систэм Электрик», в период с 2024 года в рамках реализации Пилотного проекта (Указ Президента РФ от 12.05.2023), доказало свою эффективность и в 2026 году выходит на новый этап развития. Совместная работа трансформируется в более комплексный формат взаимодействия, включающий партнерство на постоянной основе со специализированной кафедрой Прикладных компетенций в области цифровых технологий, введении нового статуса «Производственный наставник студентов» для сотрудников компании, работающих с практикантами, присутствие ее представителей на защите дипломных проектов