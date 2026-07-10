«Систэм Электрик» запустила проект по созданию фирменных бренд-зон у партнеров

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о старте проекта по созданию фирменных бренд-зон для партнеров. Специалисты разработали универсальную концепцию стильных стендов, которые могут быть установлены на различных площадках.

Первые бренд-зоны уже появились в точках компании «ЭТМ», комплексного поставщика материалов и оборудования. Один стенд установлен во флагманском офисе под Санкт-Петербургом (Ленсоветовская дорога, 12к2), второй – в головном офисе в Екатеринбурге (Бисертская ул., 134). На обеих площадках представлены ключевые продукты и новинки «Систэм Электрик»: от решений для распределения электроэнергии до розеток и выключателей.

Для каждой линейки продукции размещен QR-код, ведущий на каталог товаров «ЭТМ IPro», что позволяет партнерам и клиентам оперативно получать информацию о продуктах.

В этом году «Систэм Электрик» планирует масштабировать проект, установив аналогичные бренд-зоны в других офисах и у других партнеров для продвижения продуктового предложения.