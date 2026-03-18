«Систэм Электрик» запустила всероссийский конкурс «Дизайн-фортуна» для архитекторов и дизайнеров

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о старте масштабного конкурса для дизайнеров и архитекторов, который продлится до 30 ноября 2026 года.

«Дизайн-фортуна» призвана выявить лучшие практики интеграции современного электротехнического оборудования в жилые и коммерческие интерьеры. В этом году участники смогут побороться за приз в двух номинациях: «Самый заряженный проект» и «Smart Проект».

К участию приглашаются частные дизайнеры интерьера, архитекторы, а также профильные студии и архитектурные бюро со всех регионов России. Конкурс предоставляет отличную возможность заявить о своем профессионализме на федеральном уровне.

Чтобы стать участником, необходимо реализовать проект с использованием продукции «Систэм Электрик» на общую сумму от 300 000 рублей, заполнить и отправить анкету участника через официальный сайт конкурса.

Продукция, которая участвует в конкурсе: электроустановочные изделия ArtGallery, рамки ArtGallery Pure, трековые системы MultiTrack, лючки MultiDesk, теплые полы STEP TURBO и STEP BALANCE, а также умные устройства Atlas Design Smart из коллаборации с компанией СберДевайсы.

15 декабря в прямом эфире с помощью сертифицированного генератора случайных чисел будут определены победители в каждой номинации. Главным призом станет путешествие на сумму 300 000 рублей.

