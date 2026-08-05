Сравнение модульных автоматов Easy9 и City9

Рассмотрены ключевые различия и схожие конструктивные особенности модульных автоматических выключателей серий Easy9 от Schneider Electric и City9 от Systeme Electric. В 2022 году Schneider Electric продал свои активы на территории России и Белоруссии, была образована Группа компаний "Систэм Электрик".

Официальные поставки автоматических выключателей серии Easy9 были прекращены. Вновь образованная компания предложила рынку полный аналог некогда популярного продукта, который производится на том же заводе в Китае с применением таких же технологий и с полностью идентичной системой контроля качества.