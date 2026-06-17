Стиль на высоте: состоялась презентация серии Systeme Infinity для дизайнеров и архитекторов

Российская компания «Систэм Электрик», разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, провела презентацию новой линейки электроустановочных изделий Systeme Infinity для дизайн‑студий и архитектурных бюро.

Мероприятие прошло на высоте более 200 метров в Москва‑Сити. Гостей встречал впечатляющий панорамный вид, который стал идеальным фоном для демонстрации тонких деталей и продуманной эстетики новой серии.

Systeme Infinity – первая безрамочная серия розеток и выключателей «Систэм Электрик» в дизайнерском сегменте. Отсутствие рамок, ультратонкий профиль и плавные линии клавиш создают эффект «растворения» на стене. В отличие от классических «рамочных» серий, Systeme Infinity позволяет собирать неограниченное количество постов по горизонтали и вертикали – универсальное решение для любого пространства современных интерьеров. Лицевые поверхности всех изделий выполнены из матового стекла, устойчивого к загрязнениям и царапинам; окраска обратной поверхности стекла представлена в шести трендовых оттенках, отсылающим к пейзажам российской природы: арктический лед, песчаный берег, таежное утро, полярная ночь, вулканический пепел и стальное небо.

На старте продаж серия доступна в 27 функциях во всех шести цветах: одно-, двух- и трехклавишные переключатели, нажимные выключатели, розетки с зарядным устройством USB тип C+A, одинарные и двойные розетки RJ‑45 категорий 6 и 5e, диммеры TRIAC, встраиваемая LED‑подсветка с датчиком движения, выключатели жалюзи, карточный выключатель. В ближайшие месяцы ассортимент дополнится термостатом для теплых полов и другими функциями.

На мероприятии гости смогли вблизи осмотреть розетки и выключатели, оценить качество матового стекла и продуманность деталей. Эксперты «Систэм Электрик» подробно рассказали о конструкции и материалах, ответили на вопросы аудитории и напомнили о конкурсе «Дизайн-фортуна».

Презентация собрала представителей ведущих дизайн‑студий и архитектурных бюро, обмен идеями продолжился и после официальной части. Для многих гостей событие стало знакомством с концепцией безрамочных решений в реальном интерьере и вдохновением для будущих проектов.