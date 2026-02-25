SystemeMES: бережливое производство «в цифре»

Павел Мурзакаев лидер направления по развитию программных продуктов

В конце прошлого года информационная система SystemeMES для управления производством от сертифицированной IT-компании Systeme Soft (входит в группу «Систэм Электрик») была включена в Реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Попадание цифровой платформы в реестр Минцифры открывает для российских предприятий доступ к отечественному, апробированному на реальных производствах решению, которое не только цифровизирует цеха, но и помогает создать культуру непрерывных улучшений, что является основой для устойчивого роста производительности.

SystemeMES (Система управления производством / Manufacturing Execution System) представляет собой современную интегрированную платформу для управления всеми этапами производственного процесса. Её применение позволяет предприятиям оптимизировать использование ресурсов, сокращать издержки и повышать прозрачность и качество выпускаемой продукции. Основной фокус системы сделан на сокращение производственных потерь и скорость корректирующих мероприятий, что позволяет не только эффективно контролировать процессы, но и строить достоверные прогнозы.

Уникальность SystemeMES заключается в её ориентации на принципы бережливого производства, цифровизацию его инструментов и вовлечение персонала. Платформа была разработана как ответ на уход западных вендоров, с учётом реального опыта собственных заводов «Систэм Электрик». Она является конфигурируемой, построена на готовых шаблонах и требует минимальной доработки под конкретное производство, что значительно сокращает время и стоимость внедрения. Благодаря этим и другим возможностям внедрение цифровой системы управления производством обеспечивает рост производительности труда от 5 до 15%.

Ключевые компоненты и функциональность

Платформа состоит из набора ключевых модулей:

Модуль Производительность (Performance)

Отвечает за анализ показателей эффективности, качества и фиксацию потерь. Его функционал включает онлайн-расчёт эффективности производства, регистрацию выпуска продукции и присутствия операторов, фиксацию барьеров и брака, формирование отчётов и визуализацию данных, а также сбор информации с автоматических линий. Система в реальном времени фиксирует время операций и простои сборочной линии, определяя коэффициент эффективности оборудования. Она также может предупреждать о скорой нехватке деталей, что позволяет логисту оперативно пополнять запасы компонентов сразу на нескольких участках.

Модуль системы оповещения (Andon)

Обеспечивает оперативное уведомление о производственных проблемах. Он позволяет регистрировать проблемы непосредственно на рабочем месте, автоматически отправлять оповещения в Telegram и по e-mail, эскалировать инциденты при отсутствии реакции и фиксировать связанные с ними временные потери.

Управление компетенциями сотрудников (Versatility)

Модуль предназначен для управления компетенциями сотрудников. В системе хранится карта компетенций каждого сотрудника: его допуски по электробезопасности, сертификаты, освоенные операции и т.п. Система помогает планировать, кто из сотрудников, сочетающий компетенции сборщика и комплектовщика, должен выйти на смену под конкретный заказ. Для конкретного работника модуль помогает выстроить прозрачный и понятный путь развития: человек сам понимает, какие навыки ему нужно получить для роста, и может планировать своё обучение вместе с руководителем.

Производственные инструкции (Work Instruction)

Модуль реализует концепцию безбумажного производства, предоставляя операторам пошаговые цифровые инструкции непосредственно на рабочем месте. Инструкции поддерживают различные форматы — текст, фото, видео, что ускоряет ввод новых сотрудников в процесс и минимизирует ошибки.

SIM (Короткие Цифровые Совещания / Short Interval Meeting)

Особое место занимает модуль SIM, который цифровизирует проведение коротких оперативных совещаний. Он позволяет отслеживать ключевые показатели, идеи по улучшению, задачи и барьеры, регистрировать чек-листы 5S, автоматически эскалировать нерешённые вопросы и тем самым существенно сокращать время совещаний.

Кроме того, система обеспечивает сквозную прослеживаемость каждой единицы продукции и её компонентов, что позволяет мгновенно находить источник брака и работать с рекламациями. Важным преимуществом является глубокая интеграция с 1С и системами внутренней логистики, которая позволяет оптимально планировать доставку компонентов на линию, исключая простои из-за их нехватки.

Компания продолжает развивать платформу. В активной разработке находятся новые модули: Управление производственными заказами (Work Order Management) для детального управления производственными заказами на линии, а также модули по управлению рецептурами производства (запасами материалов) и мониторингу энергопотребления.

Сферы применения и преимущества

SystemeMES создана для дискретных производств, таких как электротехника, машиностроение или производство бытовой техники, но также успешно применяется и на гибридных производствах, например, в пищепроме. Cистема уже работает на заводах группы «Систэм Электрик»: «Потенциал» (Марий Эл), выпускающем электроустановочные изделия, «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (Ленинградская область), производящем ячейки среднего напряжения, и в Центральном логистическом центре в Лобне (Московская область). Результатом внедрения стал рост общей эффективности производства на 15% за счёт сокращения простоев, оптимизации логистики и снижения брака.

Конкурентные преимущества SystemeMES заключаются в уникальной экспертизе в области бережливого производства, заложенной в её основу, низком пороге входа благодаря конфигурируемости, а также в комплексном подходе самой компании, которая как производитель понимает не только IT, но и инженерные аспекты автоматизации и электроснабжения.

Значение разработки было подтверждено на национальном уровне. «Систэм Электрик» вошла в финал Национальной премии «Наш вклад», получила статус «Партнер национальных проектов России» и была отмечена за проект «SystemeMES: Цифровые решения для управления производством» в поддержку федерального проекта «Бережливое производство».