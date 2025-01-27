Теплый пол в вашем доме: где можно устанавливать и под какое покрытие

Егор Богайчук менеджер по продукции

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Функциональность и безопасность теплого пола во многом зависит от места его установки и вида используемого покрытия. Сегодня вместе с нашими экспертами разбираемся в том, как лучше всего организовать такую систему отопления.

Где лучше всего установить теплые полы

Монтаж электрического теплого пола разрешен в квартирах и частных домах. Он не требует регулярного обслуживания, не занимает место в помещении и позволяет избежать проблем с покупкой дополнительного оборудования для обогрева, к примеру, котлов. Среди всех вариантов рекомендуются нагревательные маты с зафиксированным на сетке кабелем — они просты в монтаже и не требуют укладки в стяжку пола.

В каких случаях электрополы необходимы в квартирах:

повышенная влажность в помещениях — актуально для ванных комнат и санузлов, теплый пол сушит воздух и защищает от плесени;

предотвращение появления сырости в прихожей — особенно удобно зимой и в дождливую погоду, можно избежать образования луж, а также быстрее высушить обувь;

недостаточная мощность радиаторного отопления — в этом случае монтаж теплых полов можно производить по всей квартире;

холодное напольное покрытие на кухне — здесь можно организовать обогрев рабочей зоны или всего помещения;

низкая температура в детских комнатах — на теплом напольном покрытии комфортно играть.

При наличии отопительного котла следует установить водяные теплые полы — их можно использовать как основной источник тепла или сочетать с обычными радиаторами. Прокладку труб для циркуляции теплоносителя лучше всего проводить на этапе строительства дома. В квартирах, особенно в старом фонде, установка такой системы отопления запрещена, поскольку требует согласования с управляющей компанией.

Под какое покрытие можно устанавливать теплый пол

Перечислим критерии, по которым подбирается напольное покрытие:

теплопроводность — чем она выше, тем эффективнее работа отопления;

— чем она выше, тем эффективнее работа отопления; безопасность — нагрев материала не должен провоцировать выброс токсичных веществ;

— нагрев материала не должен провоцировать выброс токсичных веществ; износостойкость , прочность и влагостойкость — это обеспечивает длительный срок службы покрытия без потери его внешнего вида;

, прочность и влагостойкость — это обеспечивает длительный срок службы покрытия без потери его внешнего вида; термостойкость — постоянный нагрев не должен влиять на состояние материала.

Керамическая плитка и керамогранит

Характеризуются отличной теплопроводностью, отсутствием выделения вредных веществ и стойкостью к влаге. Предпочтение следует отдавать плитке с классом износостойкости не менее 4 — она имеет высокую прочность и не разрушается под длительным воздействием высоких температур (до +70-100°C). Кроме того, материал должен иметь минимальное влагопоглощение, которое должно составлять не более 3-6%.

Минус керамической плитки — она кажется более холодной, чем любое другое напольное покрытие, но при этом и быстрее нагревается, хорошо держит тепло. По этой причине отопление приходится включать уже в межсезонье, когда температура воздуха еще комфортна, а пол уже начинает промерзать.

Керамогранит и плитка — лучшее покрытие для монтажа электрического теплого пола. Но здесь важно учесть, что не все теплые полы могут укладываться в клеевой слой.

О правилах выбора теплых полов наши эксперты рассказали в этом материале.

Ламинат

В частных домах используется два типа ламината:

MSPC. Выдерживает температуры до +70°C, за счет чего подходит даже для высокотемпературных теплых полов. Его можно укладывать на любое основание — от дерева и фанеры до бетона. SPC. Подойдет для низко- и среднетемпературных систем с предельным нагревом до +40°C. Его можно укладывать только на бетонное основание или старую керамическую плитку.

Следовательно, если теплый пол является единственным источником отопления, нужно выбирать ламинат MSPC — он не деформируется при длительном нагреве, а также отличается прочностью и долговечностью. Он оптимален для районов с холодными зимами за счет комфортной теплой поверхности, которая, по сравнению с керамикой, не требует увеличения температуры системы. Покрытие типа SPC подойдет для теплого пола, используемого в качестве вспомогательного источника тепла. Стоит также обращать внимание на износостойкость, она должна быть не ниже 33 класса для обоих видов ламината.

Покрытия, которые не рекомендуется использовать с теплым полом

HDF ламинат и паркет. Редко используются для монтажа теплого электрического пола в связи с высоким риском рассыхания, чувствительности к перепаду температур. Его укладка допускается только на низкотемпературные нагревательные маты, инфракрасные теплые полы или другие аналогичные системы (допустимый нагрев до +30°C).

Линолеум. Износостойкий материал, который среди прочих отличается наиболее простым монтажом и доступной ценой. Однако обладает значительно меньшей теплопроводностью, чем ламинат или керамическая плитка, а значит, будет снижать теплоотдачу системы. Как правило, максимальная температура нагрева линолеума составляет +26-29°C, в связи с чем материал может испортиться.

Кварцвинил. ПВХ-покрытие, которое по инструкции от производителя допускается использовать с теплыми полами при условии их нагрева до +30°C. Легко вздувается при более высоких температурах, а также может выделять токсичные вещества.

Ковролин. Разрешен для теплых полов, но на практике используется крайне редко — это чревато появлением пятен на покрытии. Некоторые виды ковролина, имеющие пропитку от воспламенения, могут выделять неприятный запах при нагреве. Кроме того, сама отопительная система под ковролином может перегреться и выйти из строя: это относится к инфракрасным и электрическим теплым полам на основе кабеля.

Советы профессионалов

Во-первых, наши эксперты настоятельно не рекомендуют использовать покрытия, которые допускается применять только при нагреве системы до +30°C.

Во-вторых, жильцы нередко самостоятельно повышают температуру из-за прохлады в помещении. При этом они часто забывают об особенностях напольного покрытия и риске его вспучивания при перегреве.

В-третьих, в случае запирания теплого пола тяжелой крупногабаритной мебелью, которая может мешать отводу тепла, есть риск локального перегрева как нагревательного элемента, так и самого напольного покрытия.

Вывод: нужно выбирать стойкое к температурным перепадам напольное покрытие. Это избавит жильцов от лишних проблем и необходимости проводить ремонт в случае перегрева отопительной системы. Нередко на упаковке напольного материала указывают специальный значок, который обозначает совместимость с теплым полом.

Важно правильно подобрать и саму систему теплых полов. Например, Systeme Electric недавно представили линейку высокотемпературных нагревательных матов STEP BALANCE 150 Вт/м2 и STEP TURBO 200 Вт/м2, который имеет самоклеящуюся поверхность для более быстрого и удобного монтажа. Для управления температурой рекомендуется подобрать термостат от этого же производителя, например, AtlasDesign на 16 А.