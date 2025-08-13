Волонтеры «Систэм Электрик» поддержали благотворительный фонд серией забегов в городах присутствия

Участники корпоративного волонтерского движения российской производственной компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) Green Team провели традиционную серию благотворительных забегов «Бегу на помощь» в поддержку подопечных фонда «Вера». Мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Козьмодемьянске и Екатеринбурге.

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» был основан в 2006 году. Его программы направлены на просветительскую деятельность, а также медицинскую, психологическую и социальную помощь подопечным фонда.

В этом году в мероприятиях «Бегу на помощь» поучаствовали более 200 активистов: сотрудники «Систэм Электрик», их дети, члены семьи и друзья. Состоялись забеги на дистанции 500 метров, 1, 3, 5 и 10 километров.

По итогам акции добровольцы собрали рекордную за годы проведения забегов сумму для помощи фонду.

Развитие волонтерского движения – один из элементов социальной ответственности «Систэм Электрик». Движение Green Team было основано более 5 лет назад по инициативе сотрудников. Волонтеры регулярно проводят мероприятия более чем в 20 регионах России, С 2022 года участники движения высадили более 500 кустарников и деревьев на подшефных территориях, сдали более 100 литров крови на самостоятельно организованных Днях Донора, рассортировали и сдали на переработку более 4 тонн отходов, собранных на берегу Волги. В рамках «Эколектория» провели более 7000 учебных часов по социальным и экологическим вопросам.