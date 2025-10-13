Волонтеры «Систэм Электрик» помогли подготовить нацпарк «Куршская коса» ко Дню наблюдения за птицами

Участники корпоративного волонтерского движения российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) провели акцию на территории национального парка «Куршская коса». Мероприятие объединило активистов Green Team из Москвы, Лобни, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга и Новосибирска.

Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Северные рубежи парка проходят по российско-литовской границе. Это самая крупная песчаная пересыпь в мире. В начале октября здесь состоялись мероприятия, посвященные Дню наблюдения за птицами – лекции, встречи с фотографами-анималистами и тематические экскурсии.

Волонтеры «Систэм Электрик» разобрали отслужившие деревянные конструкции и собрали мусор в Танцующем лесу, помогли подготовить к зимней консервации музей «Древняя Самбия» и судоверфь, обновили интерактивную зону, помыли информационные стенды, скамейки и окна в визит-центре для встречи гостей, поучаствовали в просветительских сессиях. По окончании акции активисты приняли участие в экодиктанте «ЭкоТолк».

В рамках поездки организаторы волонтерских акций «Систэм Электрик» обсудили новые каналы для продвижения Green Team в компании и возможности для привлечения участников на предприятиях и в офисах «Систэм Электрик» по всей России.

Развитие волонтерского движения – один из элементов социальной ответственности «Систэм Электрик». Движение Green Team было основано более 5 лет назад по инициативе сотрудников. Волонтеры регулярно проводят мероприятия более чем в 20 регионах России. С 2022 года участники движения высадили более 550 кустарников и деревьев на подшефных территориях, сдали более 114 литров крови на самостоятельно организованных Днях Донора, рассортировали и сдали на переработку более 4 тонн отходов, собранных на берегу Волги. В рамках «Эколектория» провели более 7000 учебных часов по социальным и экологическим вопросам.