Волонтеры «Систэм Электрик» провели акции, приуроченные к Всероссийскому субботнику

Сотрудники предприятий российской группы компаний «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчика и производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, организовали в городах присутствия акции, приуроченные к Всероссийскому субботнику.

Волонтеры «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» объединились с добровольцами торгово-производственной компании Grand Line для уборки территории, прилегающей к предприятиям, расположенным в Коммунаре Ленинградской области.

Сотрудники НТЦ «Механотроника» также провели субботник на собственной площадке в Санкт-Петербурге – очистили ее от строительных отходов и листвы.

Активисты логистического центра в Лобне совместно с представителями администрации города и учащимися колледжа «Подмосковье», проходящими практику в «Систэм Электрик», выбрали местом проведения мероприятия Лобненский лесопарк.

Лидеры волонтерского движения «Систэм Электрик» регулярно проводят экологические акции для сотрудников и партнеров группы компаний. Это одно из направлений работы Green Team. С 2022 года участники движения из 20 регионов присутствия компании высадили более 550 кустарников и деревьев на подшефных территориях, сдали более 160 литров крови на самостоятельно организованных Днях Донора, рассортировали и сдали на переработку более 4 тонн отходов, собранных на берегу Волги. В рамках «Эколектория» провели более 7000 учебных часов по социальным и экологическим вопросам.