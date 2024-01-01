PRO eComm

Систэм Электрик представляет программу развития электронной коммерции «PRO eComm», которая успешно функционирует с 2022 года.

Активный переход пользователей в онлайн-каналы, начавшийся в период пандемии, сформировал привычку цифрового потребления у большинства наших клиентов, а сокращение привычных для бизнеса каналов продвижения сфокусировало внимание на цифровых платформах, позволяющих реализовать любые потребности потребителей.

Ежегодно команда специалистов по электронной коммерции Систэм Электрик проводит оценку всех онлайн площадок Дистрибьюторов по выделенным критериям. По результатам данной оценки, партнерам присваивается один из трех статусов (уровней): Начинающий, Продвинутый или Лидер.

Мы оцениваем такие важные параметры как:
Функциональность площадки онлайн-продаж
Представленность продукции Систэм Электрик
Долю и рост онлайн продаж
Возможность проведения прозрачных маркетинговых акций с предоставлением сквозной аналитики
И многое другое

Список участников программы обновляется ежегодно. Статусы действуют в период с 1 января по 31 декабря календарного года.

Со списком участников программе PRO eComm 2023 вы можете ознакомиться ниже.

Ниже можете ознакомиться с названиями компаний, участвующих в программе, в алфавитном порядке
Лидер (5 компаний) Продвинутый (6 компаний) Начинающий (10 компании)*
ООО «АВС-электро»  АО «Тесли» АО «Форум Электро»
ООО «РС» ЗАО «МПО Электромонтаж» ЗАО «Кристалл»
ООО «ТД «Уралэнерго» ЗАО «Электрокомплектсервис» ООО «Реал Электро»
ООО «ТД «Электротехмонтаж» ООО «ЕС Электрик» ООО «РОСЭК»
ООО «ЭЛЕВЕЛ» ООО «Краснодарэлектро» ООО «Транс Энергетик»
ООО «Электрон-опт» ООО «Элком-Электро»
*4 участника пожелали остаться анонимными в программе