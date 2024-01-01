Систэм Электрик представляет программу развития электронной коммерции «PRO eComm», которая успешно функционирует с 2022 года.

Активный переход пользователей в онлайн-каналы, начавшийся в период пандемии, сформировал привычку цифрового потребления у большинства наших клиентов, а сокращение привычных для бизнеса каналов продвижения сфокусировало внимание на цифровых платформах, позволяющих реализовать любые потребности потребителей.

Ежегодно команда специалистов по электронной коммерции Систэм Электрик проводит оценку всех онлайн площадок Дистрибьюторов по выделенным критериям. По результатам данной оценки, партнерам присваивается один из трех статусов (уровней): Начинающий, Продвинутый или Лидер.