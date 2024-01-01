PRO eComm
Активный переход пользователей в онлайн-каналы, начавшийся в период пандемии, сформировал привычку цифрового потребления у большинства наших клиентов, а сокращение привычных для бизнеса каналов продвижения сфокусировало внимание на цифровых платформах, позволяющих реализовать любые потребности потребителей.
Ежегодно команда специалистов по электронной коммерции Систэм Электрик проводит оценку всех онлайн площадок Дистрибьюторов по выделенным критериям. По результатам данной оценки, партнерам присваивается один из трех статусов (уровней): Начинающий, Продвинутый или Лидер.
Список участников программы обновляется ежегодно. Статусы действуют в период с 1 января по 31 декабря календарного года.
Со списком участников программе PRO eComm 2023 вы можете ознакомиться ниже.
|Лидер (5 компаний)
|Продвинутый (6 компаний)
|Начинающий (10 компании)*
|ООО «АВС-электро»
|АО «Тесли»
|АО «Форум Электро»
|ООО «РС»
|ЗАО «МПО Электромонтаж»
|ЗАО «Кристалл»
|ООО «ТД «Уралэнерго»
|ЗАО «Электрокомплектсервис»
|ООО «Реал Электро»
|ООО «ТД «Электротехмонтаж»
|ООО «ЕС Электрик»
|ООО «РОСЭК»
|ООО «ЭЛЕВЕЛ»
|ООО «Краснодарэлектро»
|ООО «Транс Энергетик»
|ООО «Электрон-опт»
|ООО «Элком-Электро»
|*4 участника пожелали остаться анонимными в программе