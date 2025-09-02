ATLASDESIGN SMART ТЕРМОСТАТ для эл.теплого пола c датчиком, Zigbee, 16А, мех., ЧЕРНЫЙ
Умный встраиваемый термостат Sber для теплого пола, белый / чёрный
Встраиваемый термостат Sber для теплого пола — умное Zigbee-устройство для поддержания комфортной температуры в доме. Он входит в линейку AtlasDesign Smart и совместим с рамками AtlasDesign от Systeme Electric. Устанавливается в стандартный подрозетник глубиной от 45 мм и монтируется отдельно или в многопостовые рамки.
Термостат поддерживает все виды тёплых полов мощностью до 3680 Вт (16 А) и электротермические сервоприводы для управления водяными полами и радиаторами. В комплект входит проводной датчик температуры (NTC 10 кОм), допускается использование сторонних датчиков от 4,7 до 47 кОм.
Управление термостатом возможно через кнопки, голосовые команды и приложение на смартфоне. В приложении можно настроить расписание и сценарии взаимодействия с другими устройствами, что позволяет экономить электроэнергию. Для работы требуется умный хаб Sber или Zigbee-колонка (SmartBoom Home).
Преимущества термостата:
• Дизайн и совместимость с рамками AtlasDesign: Classic, Nature, Antique, Art
• Тихое реле – без громких щелчков при переключении
• Подходит для совместной работы с беспроводным датчиком температуры
• Подходит для водяных/электрических теплых полов и радиаторов
• Работает по таймеру, расписанию или сценарию
• Голосовое управление и локальные сценарии без интернета
• Долговечность с Zero-Crossing Detection.
• Защита от перегрева и короткого замыкания.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4640076244074
|7.1
|4.3
|7.1
|см.
|0.177
|кг.
BB1
|2
|—
|50
|шт.
|14640076244071
|48.2
|26.3
|20.7
|см.
|9.4
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|150
|см.
|348.4
|кг.