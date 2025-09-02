Продукты
ATLASDESIGN SMART ТЕРМОСТАТ для эл.теплого пола c датчиком, Zigbee, 16А, мех., ЧЕРНЫЙ
ATLASDESIGN SMART ТЕРМОСТАТ для эл.теплого пола c датчиком, Zigbee, 16А, мех., ЧЕРНЫЙ

Серия AtlasDesign

Умный встраиваемый термостат Sber для теплого пола, белый / чёрный
Встраиваемый термостат Sber для теплого пола — умное Zigbee-устройство для поддержания комфортной температуры в доме. Он входит в линейку AtlasDesign Smart и совместим с рамками AtlasDesign от Systeme Electric. Устанавливается в стандартный подрозетник глубиной от 45 мм и монтируется отдельно или в многопостовые рамки.

Термостат поддерживает все виды тёплых полов мощностью до 3680 Вт (16 А) и электротермические сервоприводы для управления водяными полами и радиаторами. В комплект входит проводной датчик температуры (NTC 10 кОм), допускается использование сторонних датчиков от 4,7 до 47 кОм.

Управление термостатом возможно через кнопки, голосовые команды и приложение на смартфоне. В приложении можно настроить расписание и сценарии взаимодействия с другими устройствами, что позволяет экономить электроэнергию. Для работы требуется умный хаб Sber или Zigbee-колонка (SmartBoom Home).

Преимущества термостата:
• Дизайн и совместимость с рамками AtlasDesign: Classic, Nature, Antique, Art
• Тихое реле – без громких щелчков при переключении
• Подходит для совместной работы с беспроводным датчиком температуры
• Подходит для водяных/электрических теплых полов и радиаторов
• Работает по таймеру, расписанию или сценарию
• Голосовое управление и локальные сценарии без интернета
• Долговечность с Zero-Crossing Detection.
• Защита от перегрева и короткого замыкания.

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Потребление энергии в режиме ожидания 1.5
Макс. значение диапазона измерения 40
Цвет Черный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46400762440747.14.37.1 см. 0.177кг.
BB1
250шт.1464007624407148.226.320.7 см. 9.4кг.
P12
41800шт.12080150 см. 348.4кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Каталог "Умный дом Sber"
Дата документа: 31/03/2025
Формат PDF
Размер 24.06 MB
Каталог "Умный дом Sber"
Техническая документация
ATN00..38Z Руководство по экплуатации и монтажу
Дата документа: 16/09/2025
Формат PDF
Размер 5.1 MB
ATN00..38Z Руководство по экплуатации и монтажу
Совместимые продукты
ATN001003
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN001005
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN001001
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, КАРБОН
ATN001002
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN001004
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
