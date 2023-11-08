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ATN001004
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN001004

ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН

Референс: ATN001004
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон четырёхместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 296 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 4-постовая horizontal/vertical
Тип продукта рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Цветовой оттенок carbon
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): frame
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Обработка поверхности decorative coating
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648970325729.68.31.1 см. 52г.
BB1
25шт.536064897032525.839.48.9 см. 339г.
CAR
320шт.6360648970325940.419.614 см. 1.539кг.
P12
41680шт.7360648970325612080110 см. 88.88кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.052 кг
Ширина 296 мм
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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