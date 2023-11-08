ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
Референс: ATN001003
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон трёхместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 225 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Количество мест 3-постовая horizontal/vertical
Цветовой оттенок carbon
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): frame
Обработка поверхности decorative coating
Расстояние между центрами 71 мм
Стандарты EN 60669-1
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489703240
|22.5
|8.3
|1.1
|см.
|40
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606489703245
|5.8
|39.4
|8.9
|см.
|282
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606489703242
|40.4
|19.6
|14
|см.
|1.311
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|73606489703249
|120
|80
|110
|см.
|68.68
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.04 кг
Ширина 225 мм
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Тип документа
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Формат PDF
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BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme ElectricЭлектроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Размер 64.79 MB
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