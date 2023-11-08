ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон двухместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.