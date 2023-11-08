ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, КАРБОН
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, КАРБОН
Референс: ATN001001
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Цветовой оттенок carbon
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Количество мест 1-постовая horizontal/vertical
Дополнительные характеристики
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Обработка поверхности decorative coating
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): frame
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489703226
|8.3
|8.3
|1.1
|см.
|17
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489703223
|23
|9.2
|8.9
|см.
|233
|г.
CAR
|3
|—
|40
|шт.
|23606489703220
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.12
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|118
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Вес 0.017 кг
Ширина 83 мм
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Тип документа
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BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme ElectricЭлектроустановочные изделия производства Systeme Electric
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