Systeme Infinity, Коробка монтажная 87х87 для кладки или бетона , Зеленый

Коробка установочная (подрозеткник) квадратная 86х86х50мм используется для установки электроустановочных изделий на винтах (винты в комплект не входят) в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеет отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются в группы (стыкуются) без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 86 мм по горизонтали или 90 мм по вертикали. ЭУИ Systeme Infinity крепятся в коробку на винтах, входящих в комплект ЭУИ. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: зеленый пластик, металл (закладной элемент под винт). Имеют индивидуальную этикетку.