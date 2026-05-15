Systeme Infinity, Коробка монтажная 87х87 для гипсокартона, Желтый

Коробка установочная (подрозеткник) квадратная 86х86х50мм используется для установки электроустановочных изделий на винтах (винты в комплект не входят) в полые стены, например, из гипсокартона. Имеют металлические лапки и отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются в группы (стыкуются) при помощи идущих в комплекте соединителей с расстоянием между центрами 86 мм по горизонтали или 90 мм по вертикали. ЭУИ Systeme Infinity крепятся в коробку на винтах, входящих в комплект ЭУИ. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: желтый пластик, металл (закладной элемент под винт). Имеют индивидуальную этикетку.