Продукты
GM3P50
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 37-50A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ.
GM3P50

АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 37-50A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ.

Референс: GM3P50
Линейка SystemePact M

Автоматический выключатель защиты двигателя серии SystemePact GM3P с комбинированным расцепителем, регулируемым в диапазоне 37 - 50 А, с поворотной рукояткой управления и винтовыми зажимами. Автоматические выключатели GM3P предназначены для управления и защиты электродвигателей от перегрузки и короткого замыкания на объектах промышленности, инфраструктуры и строительства; устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную плату с помощью винтов.

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Тип документа
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Техническая документация Руководство по эксплуатации автоматические выключатели защиты двигателя серии GM3P
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 2.2 MB
Руководство по эксплуатации автоматические выключатели защиты двигателя серии GM3P
3D модели 3D модель для автоматических выключателей защиты электродвигателей GM3P
Дата документа: 13/03/2024
Формат STP
Размер 14.01 MB
3D модель для автоматических выключателей защиты электродвигателей GM3P
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
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