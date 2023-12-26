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GMAS380
НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ GM2 380-400V
GMAS380

НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ GM2 380-400V

Референс: GMAS380
Линейка SystemePact M

Независимый расцепитель для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, напряжение управления – 380 - 400 В пер.тока; установка - сбоку от выключателя (1 расцепитель с правой стороны выключателя). Независимый расцепитель предназначен для дистанционного управления автоматическим выключателем, дистанционного отключения каких-то электрических цепей с помощью автоматического выключателя.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040915119872.89.4 см. 0.208кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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