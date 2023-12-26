Продукты
GM2L20
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 18A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L20

АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 18A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.

Референс: GM2L20
Линейка SystemePact M

Автоматический выключатель серии SystemePact GM2L с электромагнитным расцепителем на ток 18 А, с поворотной рукояткой управления. Автоматические выключатели серии SystemePact GM2L предназначены для управления и защиты электродвигателей от короткого замыкания на объектах промышленности, инфраструктуры и строительства; устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную плату с помощью винтов.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040914914010.55.39.4 см. 0.285кг.
CAR
350шт.2468040914914429.340.230.7 см. 15.759кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
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