АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 18A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 18A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
Референс: GM2L20
Автоматический выключатель серии SystemePact GM2L с электромагнитным расцепителем на ток 18 А, с поворотной рукояткой управления. Автоматические выключатели серии SystemePact GM2L предназначены для управления и защиты электродвигателей от короткого замыкания на объектах промышленности, инфраструктуры и строительства; устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную плату с помощью винтов.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409149140
|10.5
|5.3
|9.4
|см.
|0.285
|кг.
CAR
|3
|—
|50
|шт.
|24680409149144
|29.3
|40.2
|30.7
|см.
|15.759
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог SystemePact MКаталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик