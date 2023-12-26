ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТОКА GM2 100kA

Ограничитель тока для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, отключающая способность - 100kA, монтаж – сверху выключателя. Ограничитель тока применяется в электрических сетях для снижения бросков тока, этим обеспечивается своевременная надёжная защита оборудования от вредных воздействий токов короткого замыкания или других негативных явлений, приводящих к резкому росту тока.