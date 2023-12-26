Продукты
GM2P08
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 2.5-4.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P08

АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 2.5-4.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.

Референс: GM2P08
Линейка SystemePact M

Автоматический выключатель серии SystemePact GM2P с комбинированным расцепителем, регулируемым в диапазоне 2.5 - 4.0 А, с поворотной рукояткой управления. Автоматические выключатели серии SystemePact GM2P предназначены для управления и защиты электродвигателей от перегрузки и короткого замыкания на объектах промышленности, инфраструктуры и строительства; устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную плату с помощью винтов.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040914897610.55.39.4 см. 0.285кг.
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
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