ЧЕРНАЯ ВЫНОСНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ GM2P_GM2L

Выносная поворотная рукоятка (цвет - чёрный) серии SystemePact GM2 для автоматических выключателей GM2P/L. Степень защиты IP54. Автоматические выключатели электродвигателей серии SystemePact GM2 компактны и просты в эксплуатации; они классифицируются в зависимости от вида управления и типа расцепителя; предназначены для применения в промышленности, инфраструктуре, строительстве для управления и защиты электродвигателей; легко устанавливаются на DIN-рейку или с помощью винтов на монтажную плату.