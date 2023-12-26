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GM2APN01
ЧЕРНАЯ ВЫНОСНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ GM2P_GM2L
GM2APN01

ЧЕРНАЯ ВЫНОСНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ GM2P_GM2L

Референс: GM2APN01
Линейка SystemePact M

Выносная поворотная рукоятка (цвет - чёрный) серии SystemePact GM2 для автоматических выключателей GM2P/L. Степень защиты IP54. Автоматические выключатели электродвигателей серии SystemePact GM2 компактны и просты в эксплуатации; они классифицируются в зависимости от вида управления и типа расцепителя; предназначены для применения в промышленности, инфраструктуре, строительстве для управления и защиты электродвигателей; легко устанавливаются на DIN-рейку или с помощью винтов на монтажную плату.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091488916.77.141.2 см. 0.32кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
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