ЧЕРНАЯ ВЫНОСНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ GM2P_GM2L
ЧЕРНАЯ ВЫНОСНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ GM2P_GM2L
Референс: GM2APN01
Выносная поворотная рукоятка (цвет - чёрный) серии SystemePact GM2 для автоматических выключателей GM2P/L. Степень защиты IP54. Автоматические выключатели электродвигателей серии SystemePact GM2 компактны и просты в эксплуатации; они классифицируются в зависимости от вида управления и типа расцепителя; предназначены для применения в промышленности, инфраструктуре, строительстве для управления и защиты электродвигателей; легко устанавливаются на DIN-рейку или с помощью винтов на монтажную плату.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409148891
|6.7
|7.1
|41.2
|см.
|0.32
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePact MКаталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
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