АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 10A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.

Автоматический выключатель серии SystemePact GM2L с электромагнитным расцепителем на ток 10 А, с поворотной рукояткой управления. Автоматические выключатели серии SystemePact GM2L предназначены для управления и защиты электродвигателей от короткого замыкания на объектах промышленности, инфраструктуры и строительства; устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную плату с помощью винтов.