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GM2AF318E
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК МЕЖДУ GM2 И MC1E09-18
GM2AF318E

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК МЕЖДУ GM2 И MC1E09-18

Референс: GM2AF318E
Линейка SystemePact M

Соединительный блок между автоматическим выключателем серии SystemePact GM2 и контактором серии MC1E, для контакторов на номинальный ток – 9…18 А, исполнение – 3P. Блок предназначен для монтажа контактора непосредственно на автоматический выключатель, позволяет обеспечить качественное и надежное подключение контакторов без применения дополнительных проводников.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091653317.55.85.5 см. 0.04кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
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