СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК МЕЖДУ GM2 И MC1E09-18

Соединительный блок между автоматическим выключателем серии SystemePact GM2 и контактором серии MC1E, для контакторов на номинальный ток – 9…18 А, исполнение – 3P. Блок предназначен для монтажа контактора непосредственно на автоматический выключатель, позволяет обеспечить качественное и надежное подключение контакторов без применения дополнительных проводников.