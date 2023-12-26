РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ GM2 415V

Расцепитель минимального напряжения для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, напряжение управления – 415 В пер.тока; установка - сбоку от выключателя (1 расцепитель с правой стороны выключателя). Расцепитель минимального напряжения вызывает мгновенное отключение выключателя, когда напряжение питания расцепителя опускается ниже 70% от номинального значения, а также препятствует включению выключателя, если напряжение в этой цепи меньше 85 % от номинального напряжения.