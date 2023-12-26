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GM2AF338E
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК МЕЖДУ GM2 И MC1E25-38
GM2AF338E

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК МЕЖДУ GM2 И MC1E25-38

Референс: GM2AF338E
Линейка SystemePact M

Соединительный блок между автоматическим выключателем серии SystemePact GM2 и контактором серии MC1E, для контакторов на номинальный ток – 25…38 А, исполнение – 3P. Блок предназначен для монтажа контактора непосредственно на автоматический выключатель, позволяет обеспечить качественное и надежное подключение контакторов без применения дополнительных проводников.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409165348689.5 см. 0.06кг.
CAR
320шт.1468040916534530.139.615.1 см. 1.742кг.
P12
4960шт.12080110 см. 94кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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Совместимые продукты
GM2ME01
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.1-0.16A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2P22
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 20-25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P32
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 24-32A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L03
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 0.4A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L04
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 0.63A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L05
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 1.0A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L06
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 1.6A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L07
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 2.5A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L08
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 4.0A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L10
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 6.3A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L14
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 10A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L16
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 14A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L20
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 18A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L22
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 25A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2L32
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 32A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P21
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 17-23A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2ME02
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.16-0.25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME03
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.25-0.4A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME04
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.4-0.63A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME05
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.63-1.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME06
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 1.0-1.6A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME07
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 1.6-2.5A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME08
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 2.5-4.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME10
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 4.0-6.3A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME14
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 6.3-10A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME16
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 9-14A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME20
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 13-18A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME21
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 17-23A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME22
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 20-25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
GM2ME32
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 24-32A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР.
MC1E38F7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1E25C7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ
MC1E25E7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1E25F7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1E25M7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ
MC1E25Q7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ
MC1E32B7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1E32C7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ
MC1E32E7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1E32F7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1E32M7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ
MC1E32Q7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ
MC1E38B7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1E38C7
 
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MC1E38E7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1E25B7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1E38M7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ
MC1E38Q7
 
КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ
GM2P01
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.1-0.16A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P02
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.16-0.25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P03
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.25-0.4A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P04
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.4-0.63A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P05
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.63-1.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P06
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 1.0-1.6A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P07
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 1.6-2.5A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P08
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 2.5-4.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P10
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 4.0-6.3A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P14
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 6-10A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P16
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 9-14A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.
GM2P20
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 13-18A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК.