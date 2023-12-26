НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ GM2 220-240V
НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ GM2 220-240V
Референс: GMAS220
Независимый расцепитель для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, напряжение управления – 220 - 240 В пер.тока; установка - сбоку от выключателя (1 расцепитель с правой стороны выключателя). Независимый расцепитель предназначен для дистанционного управления автоматическим выключателем, дистанционного отключения каких-то электрических цепей с помощью автоматического выключателя.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409151181
|7
|2.8
|9.4
|см.
|0.208
|кг.
CAR
|3
|—
|45
|шт.
|14680409151188
|29.6
|40
|15
|см.
|5.051
|кг.
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Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
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