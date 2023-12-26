ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС ДЛЯ GM2 IP55

Защитный корпус для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, степень защиты - IP55, монтаж - на жесткой вертикальной поверхности с помощью винтов или саморезов. Корпус обеспечивает надежную защиту персонала от поражения электрическим током, а также защиту автоматического выключателя, установленного внутри корпуса, от воздействия неблагоприятных внешних факторов и механических повреждений.