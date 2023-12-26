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GM2MC02
ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС ДЛЯ GM2 IP55
GM2MC02

ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС ДЛЯ GM2 IP55

Референс: GM2MC02
Линейка SystemePact M

Защитный корпус для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, степень защиты - IP55, монтаж - на жесткой вертикальной поверхности с помощью винтов или саморезов. Корпус обеспечивает надежную защиту персонала от поражения электрическим током, а также защиту автоматического выключателя, установленного внутри корпуса, от воздействия неблагоприятных внешних факторов и механических повреждений.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091512599.41015.2 см. 0.268кг.
CAR
35шт.1468040915125629.240.414.8 см. 1.684кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
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