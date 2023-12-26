ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС ДЛЯ GM2 IP55
ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС ДЛЯ GM2 IP55
Референс: GM2MC02
Защитный корпус для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, степень защиты - IP55, монтаж - на жесткой вертикальной поверхности с помощью винтов или саморезов. Корпус обеспечивает надежную защиту персонала от поражения электрическим током, а также защиту автоматического выключателя, установленного внутри корпуса, от воздействия неблагоприятных внешних факторов и механических повреждений.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409151259
|9.4
|10
|15.2
|см.
|0.268
|кг.
CAR
|3
|—
|5
|шт.
|14680409151256
|29.2
|40.4
|14.8
|см.
|1.684
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePact MКаталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
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