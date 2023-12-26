Продукты
GMAM11
КОНТАКТ СИГНАЛИЗАЦИИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
GMAM11

КОНТАКТ СИГНАЛИЗАЦИИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Референс: GMAM11
Линейка SystemePact M

Дополнительный контакт сигнализации короткого замыкания для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, исполнение - 1НЗ, монтаж – сбоку слева от выключателя. Дополнительный контакт применяется совместно с автоматическими выключателями и предназначен сигнализации отключения из-за короткого замыкания.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091513037.42.69.4 см. 0.051кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
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