КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (82*34 ММ)
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (82*34 ММ)
Референс: L90
Линейка MultiBox
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ скрытого монтажа в сплошные стены (82*34 ММ) без дна, в виде кольца
Спецификация
Технические характеристики
EC000119 Монтажная коробка/держатель приборов для систем прокладки кабеля под полом
Ширина 82 мм
Модель/исполнение Форма монтажной коробки
Глубина 34 мм
Количество встраиваемых устройств 1
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия Glossa
Цветовой оттенок белый
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 82 мм
Огнестойкость 650 °C
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 1-постовая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP40
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP100202EN
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333131
|86
|86
|37
|мм.
|0.04
|кг.
CAR
|3
|—
|81
|шт.
|24607050333135
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.24
|кг.
P12
|4
|—
|2430
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|124
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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