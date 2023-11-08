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L90
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (82*34 ММ)
L90
L90
L90

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (82*34 ММ)

Референс: L90
Линейка MultiBox

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ скрытого монтажа в сплошные стены (82*34 ММ) без дна, в виде кольца

Спецификация
Технические характеристики
EC000119 Монтажная коробка/держатель приборов для систем прокладки кабеля под полом
Ширина 82 мм
Модель/исполнение Форма монтажной коробки
Глубина 34 мм
Количество встраиваемых устройств 1
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия Glossa
Цветовой оттенок белый
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 82 мм
Огнестойкость 650 °C
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 1-постовая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP40
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP100202EN
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4607050333131868637 мм. 0.04кг.
CAR
381шт.2460705033313540.424.228.8 см. 3.24кг.
P12
42430шт.12080101.4 см. 124кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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