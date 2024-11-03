ПО Systeme Platform. расшир. для WEB-серв. для WEB-доступа к серв. SEP ADV (лиц. на физ. USB нос.)
ПО Systeme Platform. расшир. для WEB-серв. для WEB-доступа к серв. SEP ADV (лиц. на физ. USB нос.)
Референс: SEP.WEBPORTAL
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик