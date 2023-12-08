Продукты
SM02004
Ретранслятор беспроводной
SM02004

Ретранслятор беспроводной

Референс: SM02004
Линейка SystemeMeters TM
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040908476239155 см. 0.27кг.
BB1
22шт.46804091574351197 см. 0.27кг.
CAR
36шт.24680409084766462735 см. 2.596кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.48512_23
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Срок действия: 08/12/2023 - 07/12/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.48512_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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